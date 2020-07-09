РИАМО - 9 июл. На данный момент в Рузском округе зафиксированы шесть домов, которые были повреждены из-за прорыва песчаной насыпи на реке Городянке, сообщил журналистам в четверг глава Рузского городского округа Николай Пархоменко.

Вечером 8 июля из-за обильных дождей в Рузском округе оказалась разрушена насыпная дамба. В результате подтопило несколько приусадебных участков и домов, а также дорог. В муниципалитете объявили режим чрезвычайной ситуации.

«Если мы к утру понимали, что у нас было пять проблемных домов, три из которых смыло совершенно, то сейчас у нас появился уже и шестой дом. С каждым жителем общаемся индивидуально», - сказал Пархоменко.

По его словам, сейчас идут работы вдоль русла реки, где из-за подтоплений произошел гидроудар. Установлены временные деревянные мостки, жителям обеспечили пешеходное сообщение. На завершение этих работ может уйти 3-4 дня.

«Сейчас силами администрации производят расчистку этого русла. Вывозим оттуда мусор, все, что принесла с собой стихия», - отметил Пархоменко.

Он добавил, что окончательный итог по оценке ущерба от стихии планируют подвести 10 июля.

Прорыв дамбы в Рузе. ВИДЕО>>