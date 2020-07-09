РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 июл. Жители подмосковного Красногорска могут проголосовать на портале «Добродел» за ремонт девяти дорог на территории округа, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«На портале «Добродел» стартовал второй этап голосования по ремонту муниципальных и региональных дорог в 2021 году. В перечне указаны девять муниципальных и региональных трасс, за которые могут проголосовать жители округа», - говорится в сообщении.

Голосование завершится 31 августа. Участки, которые наберут максимальное число голосов, будут включены в программу ремонта автодорог на следующий год.