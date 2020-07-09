РИАМО - 9 июл. Утром 10 июля планируют открыть движение транспорта на участке разрушенной дороги через реку Городянку возле дома 8 по Волоколамскому шоссе, сообщил журналистам в четверг глава Рузского городского округа Николай Пархоменко.

Вечером 8 июля из-за обильных дождей в Рузском округе оказалась разрушена насыпная дамба. В результате подтопило несколько приусадебных участков и домов, а также дорог. В муниципалитете объявили режим чрезвычайной ситуации.

«Сейчас идет полным ходом восстановление Волоколамского шоссе. <...> Нам главное — восстановить транспортную артерию. <...> Задача стоит следующая. Завтра машины по мосту должны пойти», - сказал Пархоменко.

Он добавил, что 10 июля эта дорога будет пользоваться спросом у дачников из Москвы.