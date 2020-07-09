РИАМО (ДОМОДЕДОВО)- 9 июл. Члены Общественной палаты Домодедова передали нуждающимся пациентам домодедовской больницы вещи и обувь, сообщается на странице Общественной палаты муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Такая акция проходит уже на протяжении трех лет. Вещи, собранные совместно с жителями улицы Текстильщиков, передали члены Общественной палаты Домодедова Татьяна Губер и Сергей Еприкян.

«Несмотря на пандемию и нехватку денег у многих семей, удалось собрать большое количество вещей. Это обувь, рубашки, брюки, джинсы и так далее», - рассказала заместитель председателя комиссии по общественному контролю Общественной палаты Домодедова Татьяна Губер.