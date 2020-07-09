РИАМО - 9 июл. Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка вошла в состав жюри премии Международного союза конькобежцев, сообщает Газета.ru.

«Также членами жюри стали двукратная чемпионка мира, японка Мики Андо, канадский олимпийский чемпион Эрик Редфорд, двукратный бронзовый призер Игр, китаец Лю Чен, пятикратная победительница первенств Европы, француженка Сюрия Бонали и чемпион мира, американец Тодд Элдридж», — говорится в сообщении.

Победителей премии объявят онлайн. Этери Тутберидзе из России участвует в номинации «Лучший тренер по фигурному катанию по итогам прошлого сезона». Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева номинирована на «Самую интересную программу».