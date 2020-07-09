РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 июл. Жители подмосковного Красногорска подали 70 заявок на соискание ежегодной премии губернатора Московской области, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«70 заявок подали жители Красногорска на соискание губернаторской премии «Мы рядом». В этом году традиционная ежегодная премия «Наше Подмосковье» проходит в новом формате. Она рассчитана на врачей, педагогов, предпринимателей, волонтеров и всех неравнодушных людей», - говорится в сообщении.

Выдвинуть кандидатуру может не только сам герой, но и инициативная группа (более пяти человек), а также руководитель организации, где трудится потенциальный лауреат премии. Прием заявок продлится до 14 июля.

До 28 июля на сайте премии будет проходить народное голосование. Из числа лидеров компетентное жюри определит лауреатов. Размер каждой премии составляет 1 миллион рублей. Количество премий – до 180.

По всем вопросам можно обратиться в отдел социальных коммуникаций администрации Красногорска по телефону: 8(495)562-01-85. Адрес электронной почты: krasnogorsk.np@gmail.com.