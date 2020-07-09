РИАМО - 9 июн. Президент России Владимир Путин сказал, что безопасность голосования по поправкам в Конституцию России обеспечили идеально, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Она (безопасность - ред.) была организована по-современному, очень качественно, на высоком уровне, создавала возможности для людей высказать откровенно свою позицию по поправкам в Конституцию. И в высшей степени демократически все было организовано. Насколько я понимаю, с минимальным количеством нарушений», — говорится в сообщении.

Путин обсудил прошедшее голосование с главой Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Эллой Памфиловой. Президент подчеркнул, что он наблюдал за его ходом и отметил, что процесс проходил в особых условиях.

Обсуждение прошло по видеосвязи.

Ранее в России прошло голосование по поправкам в Конституцию РФ с 25 июня по 1 июля.