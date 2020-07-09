РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 9 июл. Участников спортивных турниров, которые в период самоизоляции проводили в горокруге в режиме онлайн, наградили в подмосковном Красногорске в четверг, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

«Все знают, что у нас был достаточно долгий период самоизоляции. Все это время наши тренеры, преподаватели работали в онлайн-пространстве. Мы организовали несколько соревнований», - сообщил начальник управления по физкультуре и спорту администрации горокруга Алексей Кокурин.

Он отметил, что в трех турнирах приняли участие порядка 150 жителей горокруга в возрасте от 7 лет. Организаторы подготовили 17 грамот и призов для победителей и активных участников.