РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 июл. Рабочие приступили к подсыпке песка в создаваемых пляжных зонах на водоеме «Южный» Подольска, сообщается в группе «Администрация городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске продолжается благоустройство территории водоема «Южный». Рабочие МБУ «Подольский комбинат благоустройства» в четверг производят подсыпку песка в создаваемых пляжных зонах популярного места отдыха у воды», - говорится в сообщении.

Рабочим предстоят работы по обустройству волейбольной площадки, установке деревянных лежаков для отдыхающих. Также здесь разобьют газоны, проведут озеленение. Купание в водоеме запрещено.