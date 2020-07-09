РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 июл. В подмосковном Подольске в поселке Подольской машинно-испытательной станции очистили от мусора сток из реки Раковка в пруд, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска пожаловался на интернет-портале, что сток из реки Раковка в пруд замусорен, его никто не убирает. Он попросил организовать уборку на регулярной основе.

«Администрация городского округа Подольск провела санитарную очистку водного объекта, фотоотчет прилагается», - сказал заместитель главы администрации Подольска по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.