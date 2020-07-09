РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 9 июл. В четверг в театрально-концертном центре «Щелковский театр» состоялась церемония вступления Андрея Булгакова в должность главы городского округа Щелково, передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».
После произнесения торжественной клятвы Булгаков официально вступил на пост главы.
«Уже намечены планы на предстоящую работу. Щелково очень долго занимало лидирующие позиции, и моя задача - сделать так, что бы оно вновь их заняло. Работать надо всем вместе: административной власти, депутатам, общественникам, жителям. Работать не для работы, а на результат. Моя задача - развивать все отрасли в округе и создать команду, которая решит все задачи», - сказал Булгаков.
Ранее на заседании Совета депутатов Щелкова большинство поддержало кандидатуру Андрея Булгакова на должность главы городского округа.
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