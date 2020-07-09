РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 9 июл. В четверг в театрально-концертном центре «Щелковский театр» состоялась церемония вступления Андрея Булгакова в должность главы городского округа Щелково, передает корреспондент «РИАМО в Щелкове».

После произнесения торжественной клятвы Булгаков официально вступил на пост главы.

«Уже намечены планы на предстоящую работу. Щелково очень долго занимало лидирующие позиции, и моя задача - сделать так, что бы оно вновь их заняло. Работать надо всем вместе: административной власти, депутатам, общественникам, жителям. Работать не для работы, а на результат. Моя задача - развивать все отрасли в округе и создать команду, которая решит все задачи», - сказал Булгаков.

Ранее на заседании Совета депутатов Щелкова большинство поддержало кандидатуру Андрея Булгакова на должность главы городского округа.