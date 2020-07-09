РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 июл. Подмосковный Подольск вошел в число лидеров по проценту выполнения ямочного ремонта в регионе, сообщается на сайте администрации округа.

«С начала 2020 года в подмосковных дворах и внутриквартальных проездах было устранено свыше 61 тысячи ям. Всего оцифровано в регионе около 155 тысяч ямы. Высокий процент выполнения ямочного ремонта наблюдается в Подольске, Люберцах, Ивантеевке, Луховицах и Котельниках», - говорится в сообщении.

Субсидия на ямочный ремонт для 55 округов составляет 608 миллионов рублей. Будет отремонтировано около 155 тысяч ям, общей площадью 608 тысяч квадратных метров.

«Наша задача – максимально быстро навести порядок на дворовых и общественных территориях Подмосковья. В приоритетном порядке приводим в нормативное состояние тротуары и устраняем ямы во дворах. Мы оцифровали ямы в прошлом году совместно с администрациями городских округов и сегодня в онлайн-режиме точно знаем, сколько ям заделано. Каждую неделю наращиваем темпы», - пояснил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.