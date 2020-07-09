В Москве свои двери для посетителей уже открыли музеи, выставочные площадки, кафе и рестораны. В следующий понедельник снимаются ограничения на работу аттракционов, культурных и досуговых центров, а с 1 августа возобновить свою деятельность смогут столичные театры и кинотеатры. Пока этого не произошло, посмотреть фильмы на большом экране можно на специализированных автоплощадках, а спектакли – в виртуальном пространстве. В грядущий уикенд в режиме онлайн пройдет Большой фестиваль мультфильмов, симфонический оркестр сыграет хиты 90-х, а актеры «Театриума на Серпуховке» разыграют мюзикл «Летучий корабль». Те, кому наскучило сидеть дома, могут посетить «Ламбада-маркет» или пройтись по местам из романа «Мастер и Маргарита».

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«Ламбада-маркет»

страница "Ламбада-маркета" в социальной сети Facebook

Где: Цветной бульвар, д. 15, стр. 1, универмаг «Цветной», 6-й этаж

Когда: 11, 12 июля

Стоимость: бесплатно

«Ламбада-маркет» – это городская ежемесячная ярмарка. Здесь встречаются покупатели и продавцы со всей России, которых объединяет любовь к винтажной и модной одежде и изделиям ручной работы. В грядущие выходные участниками маркета станут дизайнеры костромской марки Bad Eva, создающие одежду из натуральных тканей – вискозы, хлопка и льна. Пришедшие смогут приобрести легкие комбинезоны, изящные платья-рубашки и блузы интересного кроя. Выставка-ярмарка будет работать в субботу и воскресенье с 12:00 до 22:00.

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Кулинарные мастер-классы от «Московских сезонов»

Где: страницы «Московских сезонов» в Instagram и других соцсетях

Когда: 10 и 12 июля в 13:00

Стоимость: бесплатно

На этой неделе кулинарные видеоуроки для подписчиков «Московских сезонов» подготовила шеф-повар, чемпионка России по кондитерскому искусству Екатерина Кокорева. В пятницу, 10 июля, кулинар покажет, как приготовить бисквитные мини-пирожные в виде забавных мордочек лосят, а в воскресенье научит делать освежающий клубничный мусс. Начало занятий в 13:00.

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Онлайн-спектакль «Летучий корабль»

Где: официальные каналы «Больших гастролей онлайн» в Facebook, VK, YouTube БольшиеГастроли или на сайте проекта

Когда: 12 июля в 15:00

Стоимость: бесплатно

В рамках проекта «Большие гастроли онлайн» 12 июля «Театриум на Серпуховке» под руководством Терезы Дуровой покажет полномасштабный мюзикл по культовому мультфильму «Летучий корабль». Во время спектакля перед зрителями предстанут герои, знакомые с детства: капризная царевна Забава, влюбленный в нее трубочист, бабки-ежки со своими разухабистыми частушками и Водяной, виртуозно играющий на саксофоне. В главных ролях: заслуженный артист РФ Борис Рывкин, Евгений Мишечкин, Дарья Лукьяненко, Андрей Ермохин и другие. Начало спектакля – в 15:00. Продолжительность – 1 час 22 минуты.

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Онлайн-экскурсия по музею-усадьбе Кусково

сайт Мэра Москвы

Где: портал «Узнай Москву»

Когда: любой день

Стоимость: бесплатно

На портале «Узнай Москву» появилась новая онлайн-экскурсия – маршрут по достопримечательностям усадьбы Кусково. На протяжении нескольких столетий имение принадлежало представителям графского рода Шереметевых. Здесь часто бывали Екатерина II и другие высокопоставленные гости. В ходе экскурсии посетители увидят кухонный флигель, в котором располагались русская и французская кухни, скатертная, хлебная, кондитерский цех и кофейная; церковь, построенную в стиле аннинского барокко; а также сам дворец, или «большой дом», как его называли в XVIII веке.

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Экскурсия по местам романа «Мастер и Маргарита»

wikipedia

Где: приобрести билеты можно через портал Sputnik

Когда: 10 июля в 16:00 и 17:00, 11 июля в 18:00, 12 июля в 16:00

Стоимость: от 500 рублей

В мистическом романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» Москва 30-х годов выступает как будто живым персонажем. Экскурсоводы проведут поклонников романа по самым знаковым местам произведения: Патриаршим прудам, аллее, где на одной из скамеек вели беседу с Воландом Михаил Берлиоз и Иван Бездомный, покажут особняк, где проживала Маргарита, здание МАССОЛИТа, где работал Берлиоз, дом, в котором находилась та самая «нехорошая квартира», переулок, в котором познакомились главные герои, и не только.

Длительность экскурсии – 2 часа. Билеты можно приобрести на портале Sputnik. Места встречи меняются. Точные данные ищите в окне бронирования.

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Большой фестиваль мультфильмов онлайн

Где: сайт фестиваля https://multfest.ru/

Когда: 12 июля

Стоимость: бесплатно

В этом году Большой фестиваль мультфильмов пройдет в формате онлайн. В виртуальном пространстве свои анимационные работы покажут именитые российские и зарубежные режиссеры и мультипликаторы. Помимо этого, в рамках мероприятия для участников организуют различные мастер-классы и творческие встречи.

Так, в воскресенье на суд зрителей представят картины «Ласточки Кабула» режиссеров Забу Брайтмана и Элеа Гобе-Мевеллека и «Капитан Мортен и королева пауков» Каспара Янциса, Генри Николсона и Рихо Унта.

Трансляции будут доступны ровно сутки с 00:00. Участие бесплатное, необходимо лишь предварительно зарегистрироваться. С полным расписанием можно ознакомиться на официальном сайте фестиваля.

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Сеансы в автокинотеатрах

Где: автокинотеатры в Подмосковье

Когда: 10–12 июля

Стоимость: бесплатно

Наслаждаться просмотром фильмов на больших экранах пока можно из автомобилей на специализированных площадках. В пятницу, 10 июня, в подмосковных автокинотеатрах покажут картины «Он и она», «Апгрейд», «Три богатыря и принцесса Египта», в субботу – «Одна война», «Хороший доктор», «Попробуй подкати», мультфильмы «Унесенные призраками» и «Фиксики против кработов», а в воскресенье зрители смогут насладиться фильмами «Сердце мира», «Так близко к горизонту» и анимационной картиной «Красные туфельки и семь гномов». Сеансы начинаются в 21:45. С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте «Яндекс. Афиша».

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Онлайн-мероприятия от столичных парков

Где: социальные сети столичных парков

Когда: 10–12 июля

Стоимость: бесплатно

На YouTube-канале музея-заповедника «Царицыно» с 6 по 12 июля проходят онлайн-встречи под названием «Что такое парк?», в рамках которых лектор расскажет о садово-парковом искусстве.

В субботу, 11 июля, в 12:00 в соцсетях Бабушкинского парка будут транслировать занятие по пилатесу. Сотрудники усадьбы Воронцово на своих каналах 11 июля в 12:00 опубликуют лекцию проекта «Дворянская гостиная», посвященную художнику Питу Мондриану, а 12 июля в это же время прочитают лекцию о деревьях и растениях. Все желающие обучиться флюид-арту смогут сделать это в воскресенье – в 16:00 в группе Таганского парка во «ВКонтакте» пройдет мастер-класс по этой технике рисования.

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Онлайн-концерт мировых хитов 90-х

Где: сайт проекта https://90smusicshow.ru/online

Когда: 12 июля в 19:00

Стоимость: от 500 рублей

В воскресенье, 12 июля, симфонический оркестр и хор Flashback Orchestra в составе 25 артистов исполнит лучшие хиты 90-х. Слушателей порадуют песнями Britney Spears, Backstreet Boys, Spice Girls, Bon Jovi, Sting, Aqua, Celine Dion, Roxette, Scorpions в новом, необычном звучании. Начнется мероприятие в 19:00, стоимость получения онлайн-доступа – 500 рублей.