РИАМО - 9 июл. В Подмосковье объявлены конкурсы на организацию питания в образовательных учреждениях, соответствующие извещения по закупкам представлены в Единой информационной системе в сфере закупок, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Конкурсы будут проведены с ограниченным участием в электронной форме.

«Опубликовано шесть закупок на организацию питания обучающихся образовательных учреждений Московской области», ­- рассказала председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Победители будут оказывать услуги по организации питания обучающихся образовательных учреждений в 2020 году в городских округах Мытищи, Истра, Красногорск, Шаховская.

Организация питания осуществляется в рамках государственной программы «Образование» за счет средств бюджета Московской области и бюджета муниципальных образований.