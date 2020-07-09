РИАМО - 9 июл. Полицейским столицы и Московской области увеличили зарплату, распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает Газета.ru.

Также более высокую зарплату будут получать правоохранители из Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

«Выделить МВД России из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 1,319 миллиарда рублей на увеличение, начиная с 1 июля 2020 года, уровня денежного довольствия сотрудников», — говорится в сообщении.

Прибавка составит примерно шесть тысяч рублей.