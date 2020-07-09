РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 9 июл. Подрядная организация произвела работы по герметизации межпанельных швов многоквартирных домов в подмосковных Котельниках, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Согласно плану текущего ремонта многоквартирных домов на 2020 год, находящихся в обслуживании ООО УК «Успех», были выполнены необходимые работы.

«Подрядной организацией были произведены работы по герметизации межпанельный швов домов, расположенных в микрорайоне Южный, в количестве 156 швов», - говорится в сообщении.