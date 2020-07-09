РИАМО - 9 июл. Губернатор Московской области Андрей Воробьев стал одним из лидеров медиарейтинга глав регионов России за июнь 2020 года, рейтинг был составлен на основе базы СМИ, которая включает более 57 тысяч источников, говорится в сообщении пресс-службы «Медиалогии».

Андрей Воробьев занял второе место в рейтинге. В топ-5 рейтинга также вошли Сергей Собянин (Москва), Александр Беглов (Санкт-Петербург), Рамзан Кадыров (Чечня) и Сергей Аксенов (Крым).

СМИ публиковали материалы о том, что Воробьев сообщил о новых ослаблениях карантинных мер, введенных из-за коронавируса. Кроме того, публиковались материалы о том, что Воробьев призвал жителей региона проголосовать по поправкам к Конституции.

СМИ также освещали мероприятие, в рамках которого губернатор Подмосковья Андрей Воробьев совместно с заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным, помощником президента России Игорем Левитиным, министром транспорта Российской Федерации Евгением Дитрихом открыл рабочее движение на 23-километровом участке пятого пускового комплекса Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД).

Также СМИ сообщали, что что Воробьев открыл новый комплекс по переработке отходов «Дон» в городском округе Кашира.

Рейтинг построен по количеству упоминаний глав регионов в СМИ на основе базы системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 57 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.