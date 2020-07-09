РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 9 июл. На текущей неделе снова заработали в обычном режиме все шесть детских садов Котельников, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«В учреждениях организовано выполнение всех санитарных требований: дезинфекция, утренние фильтрации воздуха, тестирования сотрудников. Деятельность групп осуществляется согласно планам работы учреждений на летний оздоровительный период», - говорится в сообщении.

Дети очень рады встрече с воспитателями: игры с водой в мини-бассейнах, дискотеки, праздники мыльных пузырей - все это поддерживает теплую атмосферу лета.