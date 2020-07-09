РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 июл. В ходе летней оздоровительной кампании текущего года около 400 детей отдохнут в двух оздоровительных лагерях Подольска, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Согласно постановлению губернатора Московской области, в Подмосковье проходит третий этап снятия карантинных мер. Так, с 15 июля смогут открыться детские лагеря, стационарные кафе и рестораны, а также учреждения культуры. В Подольске в текущем летнем сезоне будут открыты два загородных муниципальных оздоровительных лагеря - «Ромашка» и «Мечта», также будут открыты городские лагеря при общеобразовательных учреждениях, трудовые бригады.

«В лагере «Мечта» пройдут две смены по 120 человек в каждой. В «Ромашке» - по 60 человек в смену, также будут работать две смены. В городских лагерях при школах отдохнут 2840 детей. А в лагере труда и отдыха в августе - 30 человек», - говорится в сообщении.

Помимо этого, во временных трудовых бригадах для школьников на базе учреждений по работе с молодежью и школ будут задействованы 1134 ребенка. Подольские юнармейцы - 75 человек - отдохнут в лагере «Патриот».

В текущем году продолжительность смен в муниципальных оздоровительных лагерях составит 21 день. Заезды начнутся с 16 июля.