РИАМО - 9 июл. Участники сентябрьских муниципальных выборов в Москве получат возможность проголосовать в онлайн-формате, сообщил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

В Москве 13 сентября пройдет голосование на дополнительных выборах депутатов в округах Бабушкинский и Марьино.

«Мы приняли решение, что принципиально там будет проводиться дистанционное электронное голосование», - сказал Реут на заседании Московской городской избирательной комиссии в четверг.

Впервые механизм дистанционного электронного голосования использовали на выборах в Мосгордуму в 2019 году. С 25 по 30 июня текущего года москвичи могли проголосовать онлайн по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ.