РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 июл. Ученица детской музыкальной школы №2 Люберец Екатерина Конорева стала лауреатом I степени фестиваля-конкурса детского творчества «Дети за мир», говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

Конкурс проходил в режиме онлайн. Девочка стала лучшей в номинации «Патриотическая эстрадная песня». Она исполнила композицию «После боя сердце просит музыки вдвойне…».

«Поздравляем Екатерину и ее преподавателя Лилию Локтеву. Желаем новых побед!» - говорится в сообщении.