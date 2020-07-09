РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 июл. В июле на стадионах «Искра» и «Звезда» городского округа Люберцы организовали группы для занятий детей разного возраста, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В программе: ОФП, СВП, эстафеты, подвижные игры, игровые упражнения на взаимодействие, учебные игры, теоретические занятия», - говорится в сообщении.

Для учащихся ФСШ «Звезда» организованны дежурные группы.

Подробности можно узнать по телефону: +7(915)301-48-00.