РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 июл. В подмосковных Люберцах наблюдается высокий процент выполнения ямочного ремонта, с начала года устранено более 4 тысяч ям, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

На сегодняшний день важным элементом содержания территорий Подмосковья является устранение ям во дворах и на внутриквартальных проездах.

«Наша задача – максимально быстро навести порядок на дворовых и общественных территориях Подмосковья. В приоритетном порядке приводим в нормативное состояние тротуары и устраняем ямы во дворах», – сказал министр благоустройства Михаил Хайкин.

Высокий процент выполнения ямочного ремонта наблюдается в следующих городских округах: Люберцы, Подольск, Ивантеевка, Луховицы, Котельники.

«Мы оцифровали ямы в прошлом году совместно с администрациями городских округов и сегодня в онлайн-режиме точно знаем, сколько ям заделано. Каждую неделю наращиваем темпы», - отметил Хайкин.

Всего во дворах городского округа Люберцы и внутриквартальных проездах оцифровано 5727 ям, из них с начала года устранены 4132 ямы (72%).