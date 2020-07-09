РИАМО - 9 июл. Подмосковные власти работают над тем, чтобы инвесторы чувствовали себя защищенными, вкладывая средства в свои проекты на территории региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Подмосковье поднялось на две строчки в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах России и заняло пятое место. По словам Воробьева, это показатель того, что регион интересен инвесторам, что крупные компании видят свое будущее в Московской области.

«Всегда приятно, когда берешь следующую планку — мы начинали с 22-го места, а сейчас пятые. Но каждый раз сложнее улучшать результат. Экономика, инвестиционный климат — все это определяющие вещи. Особенно сейчас, когда все регионы пострадали от Covid, экономика получила удар под дых», — написал Воробьев в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что подмосковные власти работают над тем, чтобы в каждом городе был свой индустриальный парк, чтобы инвесторы в регионе чувствовали себя комфортно и уверенно.

«Самое главное, чтобы <…> его (бизнес – ред.) никто не кошмарил, чтобы (инвестор – ред.) был уверен, что, вкладывая деньги в нашу страну, ты обязательно получишь и признание, и прибыль», — заключил Воробьев.

Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса. Рейтинг составляется по 44 показателям. В 2018 году Московская область заняла в рейтинге десятое место, в 2019 году – седьмое.