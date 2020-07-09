РИАМО - 9 июл. Подмосковные власти работают над тем, чтобы инвесторы чувствовали себя защищенными, вкладывая средства в свои проекты на территории региона, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Подмосковье поднялось на две строчки в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах России и заняло пятое место. По словам Воробьева, это показатель того, что регион интересен инвесторам, что крупные компании видят свое будущее в Московской области.
Он добавил, что подмосковные власти работают над тем, чтобы в каждом городе был свой индустриальный парк, чтобы инвесторы в регионе чувствовали себя комфортно и уверенно.
«Самое главное, чтобы <…> его (бизнес – ред.) никто не кошмарил, чтобы (инвестор – ред.) был уверен, что, вкладывая деньги в нашу страну, ты обязательно получишь и признание, и прибыль», — заключил Воробьев.
Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса. Рейтинг составляется по 44 показателям. В 2018 году Московская область заняла в рейтинге десятое место, в 2019 году – седьмое.
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