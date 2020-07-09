РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 июл. Коммунальщики Подольска обработали 90% территорий от борщевика Сосновского в ходе второго этапа борьбы с опасным растением, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Второй этап борьбы с борщевиком завершается в Подольске. Площадь, пораженная борщевиком, в нашем округе немаленькая. За комбинатом благоустройства закреплено более 12 гектаров именно обработки и борьбы с борщевиком. На данный момент отработано 90% второго этапа, еще за нами третий этап, который будет производиться в августе», - говорится в сообщении.

Борщевик - очень опасный сорняк, который захватывает сотни гектаров, а одно прикосновение к нему может привести к серьезным последствиям. Борется с ним МБУ «Подольский комбинат благоустройства». Для полного уничтожения этого опасного сорняка необходимо провести три цикла обработки до начала сентября.