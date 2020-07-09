РИАМО (БАЛАШИХА) – 9 июл. Детские и спортивные площадки, а также новые места для парковки автомобилей появятся в ходе благоустройства дворовых территорий на улице Новой и Колхозной в микрорайоне Железнодорожный Балашихи, на следующей неделе подрядная организация должна приступить к демонтажу старых конструкций и подготовке внутридворовых дорог к асфальтированию, сообщил депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

В четверг Ефимов вместе с депутатом совета депутатов Балашихи Ульяной Кондряковой и инициативной группой жителей обсудил план благоустройства дворовой территории по улицам Новой, №№20, 20А, 20Б и Колхозной, №2.

«Под реконструкцию попали две дворовые территории общей площадью порядка 3 тысяч квадратных метров. Дворы старые, не освещены как следует, детские городки из железа и не отвечают современным требованиям. После проведения благоустройства здесь будет два современных детских городка с резиновым покрытием, воркаут-площадка, лавочки, дорожки, новые мачты освещения», – сказал Ефимов.

Представитель инициативной группы жителей Светлана Горбачева отметила, что дома находятся в самом центре микрорайона, на первых этажах расположены административные помещения, поэтому самая главное пожелание – это дополнительные парковочные карманы, озеленение и, по возможности, расширение дороги для проезда спецтехники вдоль дома по улице Колхозной.

По словам Кондряковой, проектом предусмотрено обустройство 15 новых парковочных мест.

«Вместе с управлением благоустройства администрации Балашихи оперативно отработаем дополнительные пожелания горожан по озеленению. Подрядная организация приступает к демонтажу старых конструкций и подготовке к асфальтированию уже на следующей неделе. Вместе с жителями будем держать на контроле производство работ», – подчеркнула Кондрякова.

В этом году в Балашихе будет комплексно благоустроено 11 дворовых территорий.