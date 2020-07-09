РИАМО - 9 июл. Случаи отключения электроснабжения участились в Подмосковье из-за гроз и шквалистого ветра, это повлияло на работу водозаборных узлов и может привести к ухудшению качества подаваемой в дома горячей и холодной воды, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«На восстановление правильной работы установок забора воды из скважин, которая производит транспортировку и очистку воды, требуется время», - отмечается в сообщении.

Сетевые компании региона оперативно устраняют технологические нарушения на объектах энергетики и работают над восстановлением подачи электроэнергии.

Информацию о подаче коммунальных ресурсов можно получить в управляющих компаниях и ЕДДС муниципальных образований. По вопросам электроснабжения следует обращаться по телефонам компаний «Россети Московский регион»: 8 (800) 700-40-70 и АО «Мособлэнерго»: 8 (495) 995-00-99.

Кроме того, жалобу на качество воды можно оставить на интерактивной карте плановых отключений горячего водоснабжения в Подмосковье.