РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 9 июл. В Домодедове к сентябрю планируют заменить водопроводные трубы в поселке ГПЗ «Константиново», сообщается на странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«В настоящее время сотрудниками муниципального предприятия «Домодедовский водоканал» ведется работа по перекладке существующей водопроводной сети на Объездном шоссе в ГПЗ «Константиново». <...> Планируемые сроки окончания работ – сентябрь 2020 года», – говорится в сообщении.

Замена труб позволит обеспечить жителей качественной питьевой водой.