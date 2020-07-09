РИАМО – 9 июл. Москомархитектура согласовала проект многофункционального жилого комплекса на улице Золоторожский Вал, который войдет в состав ЖК «Символ», говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Бюро «Атриум» продолжает проектировать застройку бывшей промзоны «Серп и молот». В числе новых проектов – жилой комплекс с подземный паркингом, состоящий из пяти объемов от 2 до 13 этажей, размещенных на общем стилобате», – сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он добавил, что на первых этажах разместится детский сад на 100 человек, а в цоколе предусмотрен ряд помещений под коммерческую аренду.

В ЖК будет огороженный внутренний двор, где расположатся игровые и спортивные площадки, лавочки и беседки. Кроме того, отдельную зону выделят для маленьких детей.

«В целом, новые корпуса будут выполнены в той же стилистике, что и уже построенные дома в составе жилого квартала «Символ». Секции выполнят в лаконичной светло-серой гамме, с фактурными фасадами. Скругленные углы зданий и консоли придадут зданию пластичность», – пояснил Кузнецов.

Общая площадь застройки составит порядка 24 тысяч квадратных метров.