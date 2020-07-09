РИАМО - 9 июл. За 2019 год Контрольно-счетная палата Московской области выявила почти 6 тысяч нарушений на общую сумму около 17 миллиардов рублей, сообщил в четверг председатель палаты Виктор Королихин.

Королихин выступил на заседании Мособлдумы с отчетом о деятельности Контрольно-счетной палаты Московской области за минувший год.

«По результатам деятельности КСП Московской области в 2019 году с учетом неэффективного использования бюджетных средств и прочих видов нарушений выявлено 5729 нарушений. Объем нарушений составил 17 миллиардов рублей», - сказал Королихин.

В 2019 году областная КСП провела 83 мероприятия в отношении 253 объектов. Общий объем финансовых средств, проверенных в отчетном году в ходе внешнего государственного аудита, превысил 210 миллиардов рублей.