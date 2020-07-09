РИАМО – 9 июл. Московское областное УФАС России пресекло нарушение при проведении электронного аукциона на поставку расходных материалов для ремонта памятников в Химках, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Жалоба на организатора торгов – МБУ «Комбинат по благоустройству и озеленению» – поступила от индивидуального предпринимателя.

«Согласно доводу жалобы, организатор торгов неправомерно отказал ИП в допуске к участию в электронном аукционе», – отмечается в материале.

Ведомство выслушало доводы всех сторон, рассмотрело доказательства и пришло к выводу о неправомерности действий комбината.

Учреждению выдали обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.