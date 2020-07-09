РИАМО – 9 июл. Московское областное УФАС России пресекло нарушение при проведении электронного аукциона на поставку расходных материалов для ремонта памятников в Химках, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.
Жалоба на организатора торгов – МБУ «Комбинат по благоустройству и озеленению» – поступила от индивидуального предпринимателя.
«Согласно доводу жалобы, организатор торгов неправомерно отказал ИП в допуске к участию в электронном аукционе», – отмечается в материале.
Ведомство выслушало доводы всех сторон, рассмотрело доказательства и пришло к выводу о неправомерности действий комбината.
Учреждению выдали обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.
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