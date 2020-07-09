РИАМО - 9 июл. Генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин рассказал, что за первые три месяца реализации госпроекта «Доступный интернет» потери провайдеров составили 190-220 миллионов рублей, поэтому возмещать убытки будут за счет повышения тарифов, сообщает Nation News.

«Насколько точно вырастут тарифы на интернет, сказать сложно. Сейчас идет очень много оптимизаций, когда провайдеры в погоне за комплектностью клиента предлагают пакетные тарифы, содержащие сотовую связь для всей семьи, стационарный телефон, домашнее телевидение и интернет в одном комплекте», — сказал эксперт.

Он добавил, что такие пакеты стоят дешевле, чем каждая услуга по отдельности, что дает россиянам возможность экономить. Но тарифы растут на максимально возможную величину.

Он отметил, что провайдеры не могут слишком занизить цены, но и слишком завысить тоже не могут, потому что на рынке есть агрессивные провайдеры, которые позволяют себе демпинговать на определенных отрезках времени. Расти тарифы будут с максимально возможной для рынка скоростью.

Щельцин добавил, что к росту тарифов приводят различные законодательные нормы, инфляция, коронавирус, «пакет Яровой», поэтому цены на связь будут расти настолько, насколько это возможно.

«Любые варианты будут основанием желаемого роста», — заключил специалист.