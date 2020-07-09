РИАМО - 9 июл. В Подмосковье 10 июня начнется ЕГЭ по математике, в текущем году этот экзамен сдает почти 21 тысяча выпускников, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«Уже завтра, 10 июля, в Московской области пройдет ЕГЭ по математике профильного уровня. В испытании примет участие почти 21 тысяча человек. Это второй по количеству участников экзамен после русского языка», – сказала министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.

Она подчеркнула, что экзамены будут организованы на 262 специальных пунктах для проведения, все они оборудованы в соответствии с установленными требованиями.

При этом за ходом проведения экзаменов будут следить 587 общественных наблюдателей, а также 91 онлайн-наблюдатель из ситуационных центров, созданных на базе областных вузов и на федеральном портале.

«Контроль за соблюдением всех требований осуществляется максимальный. Большое внимание уделяется и вопросу безопасности. Все наши пункты проверены на соответствие нормам и правилам безопасности», – добавила Каклюгина.

Результаты экзамена станут известны не позднее 24 июля.