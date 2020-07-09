РИАМО - 9 июл. Член Совета Федерации Маргарита Павлова предложила внести изменения в закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» и повысить выплаты пострадавшим от прививок, сообщает Федеральное агентство новостей.

Соответствующее предложение она направила в Совет Федерации и Госдуму. Сенатор заявила, что, несмотря на все положительные результаты вакцинации, остается небольшой процент пациентов, для которых прививка от болезни обернулась негативными последствиями. За 2019 год в России поствакцинальные осложнения наступили у 240 человек.

«Существующие размеры пособий несоразмерны с тяжестью наступивших последствий. Люди справедливо этим возмущаются! Предлагаю серьезно увеличить суммы за поствакцинальные осложнения», — сказала Павлова.

На сегодня государство выплачивает пострадавшим от прививок по 10 тысяч рублей, а ежемесячная доплата к пенсии составляет 1376 рублей 23 копейки. Павлова пересчитала суммы выплат, исходя из существующего минимального размера оплаты труда. В итоге получилось в 100 раз больше, чем действующие сейчас пособия: 1,2 миллиона в случае наступления инвалидности и 3,6 миллиона в случае смерти пациента после прививки.