РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 июл. Активисты и сотрудники УК высадили 6 лип на газоне между проезжей частью по улице Академика Доллежаля в микрорайоне Кузнечики Подольска, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне «Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольске 8 июля на разделительном газоне между проезжей частью улицы Академика Доллежаля и многоквартирным домом №8 были высажены шесть лип-трехлеток. От жителей ранее поступали пожелания о высадке деревьев с внешней стороны дома, так как рядом находится автобусная остановка. Саженцы были предоставлены МБУ «Подольский комбинат благоустройства», - говорится в сообщении.

В работах по посадке приняли участие жители дома, сотрудники управляющей компании ООО «Дом-Партнер» и территориального управления в микрорайоне Кузнечики.

«Это уже не первая акция по посадке деревьев на нашей территории в последнее время. Осенью 2019 года были высажены 38 остролистных кленов в районе разворотного круга автобусов, весной были высажены 9 дубов у дома №2/2 по улице Академика Доллежаля, 75 каштанов на новом участке улицы 43 Армии», - поясняется в материале.