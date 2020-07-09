РИАМО - 9 июл. Столкновение легкового автомобиля и пассажирского автобуса на трассе в подмосковном Чехове произошло по вине водителя легковушки, который выехал на встречную полосу, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы «Мострансавто».

«В четверг в 12:10 в районе деревни Чепелево легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом «Луидор», который следовал по маршруту №22 Чехов – Алачково. Вины водителя автобуса нет», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в результате происшествия пострадали четыре человека, все они госпитализированы.

Ранее представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области сообщил РИАМО, что авария произошла на дороге Чепелево – Вельяминово, пострадали два человека.