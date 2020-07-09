РИАМО - 9 июл. За июнь операторы столичной службы-112 приняли и обработали более 203 тысяч экстренных вызовов, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

При этом комплексного реагирования потребовали больше 50 тысяч обращений. Чаще всего в июне граждане обращались по единому номеру «112» для вызова полиции и аварийных служб комплекса городского хозяйства.

«В связи с улучшением эпидемиологической ситуации в столице значительно уменьшилось число обращений за справочной информацией о коронавирусной инфекции. Если в мае в систему-112 Москвы по этой теме поступило почти 6,5 тысячи вызовов, то в июне в три раза меньше - 2,5 тысячи», - говорится в сообщении.

Всего с начала года системой-112 Москвы было принято и обработано более 1,3 миллиона вызовов от жителей столицы. Из них: по вызову скорой медицинской помощи обратились больше 318 тысяч раз, сотрудников полиции вызывали свыше 250 тысяч раз, службы ЖКХ - более 301 тысячи раз, пожарных и спасателей - свыше 27 тысяч раз, МОСГАЗ - почти 7 тысяч раз.

В то же время больше 276 тысяч раз информация о происшествии передавалась сразу нескольким экстренным оперативным службам города.

За справочно-консультационной помощью обратилось свыше 141 тысячи граждан.