РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 июл. Полицейские подмосковного Подольска задержали 48-летнего рецидивиста, подозреваемого в краже мобильного телефона из торгового зала сетевого магазина, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Климовского отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от представителя службы безопасности одного из сетевых магазинов о том, что неизвестный совершил хищение служебного мобильного телефона из торгового зала магазина. Общая сумма материального ущерба составила более 11 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали ранее судимого 48-летнего подольчанина. В ходе досмотра у злоумышленника изъяли похищенный телефон. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ (кража)», - говорится в сообщении.

Подозреваемому избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.