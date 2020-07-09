РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 июл. Волонтер из подмосковного Подольска Александр Максименко призвал горожан помогать выпавшим из гнезд стрижатам.

«В июле выпадают стрижата из гнезд. Если вы нашли стрижонка - положите его в коробку из-под обуви на бумажные салфетки, в группе стрижеспасателей «Стрижи. Помощь, выкармливание, содержание» в соцсети «ВКонтакте» можно получить моментальную информационную помощь», - написал Максименко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что если горожане хотят выкормить стрижонка сами, то кормить нужно каждые два часа домовыми сверчками.

«Если нет возможности самим выкормить это чудо, то разместите пост в этой группе и волонтеры его заберут, выкормят, выпустят, еще и видео выпуска сделают. Не проходите мимо прекрасных птиц, поедающих комаров и создающих ваш комфорт», - отметил Максименко.

Он пояснил, что не может забрать себе стрижат, так как имеет аллергию на птиц.