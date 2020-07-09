РИАМО - 9 июл. В подмосковном Рузском округе продолжается ремонт дороги, размытой в результате прорыва дамбы, передает в четверг корреспондент РИАМО.

Ремонтные работы ведутся на участке дороги через реку Городянку возле дома №8 по Волоколамскому шоссе. Около 11 часов на место прибыла строительная техника.

Ранее с помощью грузовиков и бульдозеров подмытый участок дороги освободили от промокшего грунта. В настоящее время бульдозер укладывает песок в основание дороги. Песок и грунт доставляли на место проведения работ на тяжелой технике.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик ранее сообщил, что работы по ремонту дороги планируется завершить в течение суток.

Вечером 8 июля из-за обильных дождей в Рузском округе оказалась разрушена насыпная дамба. В результате подтопило несколько приусадебных участков и домов, а также дорог. В муниципалитете объявили режим чрезвычайной ситуации.

Прорыв дамбы в Рузе. ВИДЕО>>