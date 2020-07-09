РИАМО (БАЛАШИХА) - 9 июл. Летние читальные залы начали открывать в библиотеках Балашихи, на площадках возле учреждений, а также в парках устанавливают стенды с литературой, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Библиотекари Балашихи организуют для читателей различные активности, викторины и лекции, делают тематические подборки книг к различным историческим датам», - говорится в сообщении.

При работе площадок соблюдаются все принятые в регионе санитарные нормы. После возвращения книги проходят обязательный карантин.