Подтопления при ливнях: основные правила безопасности

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Если МЧС объявило об угрозе возникновения подтопления или наводнения, жителям частных домов и владельцам дач, находящихся в зоне риска, нужно предпринять следующие действия.

1. Создать уплотнения в притворах дверей и окнах подвальных, цокольных и первых этажей, по возможности закрыть двери и окна первого этажа щитами.

2. Очистить от мусора водосбросные канавы около дома.

3. Закрыть вентиляционные отверстия в подвалах, освободить подвалы от ценного имущества и продовольствия.

4. Предусмотреть пути для вывода животных и птиц из подтапливаемых помещений в безопасное место или перегнать скот на возвышенность.

5. Заготовить мостки, доски и опоры, чтобы обеспечить проход к дому и другим постройкам.

6. Собрать документы, личные вещи, ценные предметы, необходимые в случае эвакуации, подготовить двухсуточный запас питания и воды.

7. Отсоединить от сети все приборы, перекрыть электричество, газ, воду.

Предупредите о возможном возникновении чрезвычайной ситуации соседей – они могут быть не в курсе.

Что делать, если подтопило дачный участок>>