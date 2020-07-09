РИАМО (БАЛАШИХА) – 9 июл. Работы по замене магистрального водопровода в деревнях Пуршево и Соболиха городского округа Балашиха завершат к следующей неделе, сейчас проходит финальная стадия работ, которые начались два месяца назад, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Из-за того, что не было закольцовки, при отключении старого аварийного трубопровода жители оставались без воды. «Балашихинский водоканал» за счет личных средств по программе капремонта выделил средства на выполнение закольцовки. По Центральной улице проложили новый трубопровод. Сейчас уже финальная стадия, происходит врезка в систему водопровода. Жители деревни получат закольцованный водопровод с новыми современными задвижками, так что перебои с водой прекратятся», – сказал генеральный директор ООО «Балашихинский водоканал» Сергей Степашин.

Он отметил, что это уже вторая очередь работ по решению проблем с подачей воды в деревни Пуршево и Соболиха. Год назад у жителей была вода с водозаборного узла и артезианских скважин, не имевшая должного качества.

«Поэтому мы решили протянуть новый водопровод с водозаборного узла №2.6 из Саввина. Это стало началом подачи чистой воды в деревни Соболиха и Пуршево», – подчеркнул Степашин.

Следующий этап после обновления магистрального водопровода – замена лучевых трубопроводов на маленьких улицах Соболихи и Пуршева.

Также в 2020 году «Балашихинский водоканал» продолжает замену магистрального трубопровода в Саввине, заменят ряд трубопроводов в Павлино. Реализуется большая программа по реконструкции Фенинской районной канализационно-насосной станции, а также соединение двух водопроводных систем и реконструкция станции водозаборного узла в Новом Милете.