РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 июл. Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних совместно с коллегами из пропаганды БДД МУ МВД России «Люберецкое» провели акцию, в рамках которой они объяснили детям правила дорожного движения, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Сотрудники полиции Люберец в парке сказок поселка Томилино городского округа Люберцы провели акцию «Безопасное лето», которая направлена на профилактику детского травматизма в период летнего сезона.

«В ходе мероприятия сотрудники полиции провели профилактическую беседу с детьми, рассказали о необходимости соблюдения правил дорожного движения и правил поведения в общественных местах, а также пояснили степень ответственности детей за совершаемые правонарушения и преступления», - говорится в сообщении.

Полицейские напомнили юным велосипедистам о важности ношения экипировки и о безопасном пересечении ими проезжей части.

В конце встречи ребята получили от организаторов световозвращающие браслеты.