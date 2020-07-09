РИАМО - 9 июл. Свыше 4,5 тысяч выпускников Московской области были награждены медалями «За особые успехи в учении», это около 13% от всех учеников, закончивших в этом году школу, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Подмосковья.

По словам министра образования Московской области Ирины Каклюгиной, этот показатель вырос по сравнению с прошлым годом.

«Годом ранее за особые успехи в обучении были награждены порядка четырех тысячях медалистов из 33 тысяч выпускников», — сказала Каклюгина.

Она добавила, что в этом году получение медали не зависело от результатов ЕГЭ. Аттестаты школьники получали по результатам итоговых оценок.

Из-за пандемии коронавируса было принято решение, что ЕГЭ будут сдавать только те школьники, кто хочет поступать в высшее учебное заведение. А итоговые отметки ученикам выставили по текущим оценкам в 10-11 классах.