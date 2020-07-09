РИАМО - 9 июл. В рамках реализации национального проекта «Экология» в подмосковном Фрязине объявлен аукцион на реконструкцию водозаборного узла (ВЗУ), говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Опубликована закупка на реконструкцию ВЗУ №5 в городе Фрязино», - рассказала председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано соответствующее извещение. Победитель аукциона проведет реконструкцию ВЗУ №5 с установкой станции водоподготовки по адресу: Московская область, Фрязино, площадь Введенского, дом 1, строение 1.

Объект включен в государственную программу «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности». Работы будут финансироваться за счет средств Федерального бюджета, бюджета Московской области и бюджета городского округа Фрязино.

Работы по реконструкции планируется завершить в 2021 году.