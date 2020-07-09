РИАМО - 9 июл. Московская область поднялась на две строчки в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах России и заняла пятое место, сообщила генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

«На первом месте в рейтинге, по мнению предпринимателей, оказалась Москва, лидер рейтинга побил рекорд прошлого года. Второе место — Республика Татарстан, третья позиция — Тульская область, четвертое место — Санкт-Петербург, пятое — Московская область, была на седьмом месте», — сказала Чупшева в ходе заседания наблюдательного совета АСИ в четверг.

Она отметила, что при составлении рейтинга учитываются сроки предоставления услуг бизнесу, развитие электронного документооборота, наличие в регионах мер поддержки предпринимателей.

Национальный рейтинг состояния инвестклимата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики. Рейтинг составляется по 44 показателям. В 2018 году Московская область заняла в рейтинге десятое место, в 2019 году – седьмое.