В четверг мэр Москвы Сергей Собянин объявил об очередном этапе снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. С понедельника, 13 июля, москвичам разрешили не носить маски на улице, а вот массовые мероприятия на открытом воздухе пока под запретом. О том, какие карантинные ограничения снимут в столице в июле и начале августа, читайте в материале РИАМО.

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Пандемия отступает

Как отметил Собянин в своем блоге, несмотря на снятие целого ряда ограничений в мае-июне, новых вспышек коронавируса в Москве не произошло, пандемия продолжает отступать.

По его данным, количество новых выявляемых случаев заражения Covid-19 сократилось более чем в 10 раз по сравнению с началом мая, когда отмечались максимальные значения. Загруженность коронавирусных стационаров в Москве уменьшилась в 3,9 раза.

Эти позитивные тенденции позволяют городу постепенно возвращаться к нормальной жизни. Новые послабления касаются сферы образования, культуры, услуг, отдыха и развлечений.

При этом мэр отметил, что открытие некоторых объектов могут отложить в случае ухудшения эпидобстановки.

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На улицу без маски

Главное послабление – отмена обязательного требования носить маску при выходе на улицу. Начиная с 13 июля требование использовать средства индивидуальной защиты на улицах становится рекомендательным.

Однако полностью забыть про маски москвичам пока не удастся. В столице по-прежнему действует масочно-перчаточный режим в магазинах, транспорте и других общественных местах. Также сохраняется требование соблюдать социальную дистанцию.

Ранее Сергей Собянин заявил, что москвичам предстоит носить маски до осени, пока не появится вакцина от коронавируса. Обязательный масочный режим в Москве действует с 12 мая.

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Вузы, колледжи и школы

С 13 июля в обычный режим работы возвращаются учебные заведения – вузы, школы и колледжи Москвы. Это значит, что студенты вновь могут посещать вузы, абитуриенты и выпускники – сдавать экзамены в очной форме.

При этом формат проведения экзаменов – очно или дистанционно – определяет Минобрнауки и администрации вузов.

«Полноценный учебный год планируем начать, как обычно, в День знаний 1 сентября», – отметил Собянин.

Также отменяется запрет на очные занятия в спортивных, музыкальных и художественных школах, на различных курсах для детей и взрослых.

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Аттракционы и секции

Также с 13 июля снимаются ограничения на работу парков культуры и отдыха, которые до этого были доступны только для прогулок, и других организаций досуга. Снова заработают аттракционы, дискотеки, различные секции и кружки, при этом количество посетителей не должно превышать 50% от максимальной вместимости площадки.

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Детские центры и лагеря

Долгожданное событие для родителей малышей и школьников – возобновление работы детских центров и летних лагерей. Они смогут принимать детей начиная с 13 июля – разумеется, при соблюдении санитарных норм, введенных Роспотребнадзором против распространения коронавируса.

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Офисы или «удаленка»

С 13 июля в столице снимаются все ограничения в сфере предпринимательства, предоставления услуг населению и других видов деятельности при условии соблюдения санитарных требований.

Руководство предприятий и организаций может самостоятельно решать, сохранять удаленный режим работы или возвращать сотрудников в офисы, отметил мэр.

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Кино и театры

Киноманы и театралы тоже могут порадоваться. С 1 августа в Москве наконец-то возобновят работу кинотеатры, театры и концертные залы, но пока с ограничениями – их вместимость должна быть не более 3 тысяч посадочных мест, а заполняемость зрительного зала не должна превышать 50%.

Согласно новым санитарным требованиям, в кинозалах должна быть обеспечена социальная дистанция, а зрители должны находиться в масках во время сеанса. Ранее в сети кинотеатров «Москино» сообщили, что в целях безопасности зрителей планируется организовать выход зрителей из зала через отдельную дверь там, где это возможно.

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«Московское долголетие» и спорт

сайт мэра Москвы, Юлия Иванко

Согласно указу мэра, с 1 августа в Москве на спортивных соревнованиях число зрителей может быть увеличено с 10% до 50% от максимальной вместимости трибун.

Кроме того, возобновляют работу кружки и секции программы «Московское долголетие», пока занятия разрешено проводить лишь на открытом воздухе.

Ранее в столице разрешили работу фитнес-центров, ФОКов и бассейнов с ограничением одновременной посещаемости.

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Массовые мероприятия

В столице продолжает действовать запрет на массовые мероприятия на открытом воздухе, например, фестивали, так как обеспечить на них соблюдение социальной дистанции проблематично.