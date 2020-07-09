РИАМО – 9 июл. Утечек экзаменационных материалов Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году нет, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Сегодня экзамен проходит в штатном режиме. Он начался с пробных экзаменов. Уже прошел экзамен по географии <…> Прошел самый массовый — по русскому языку. Никаких утечек экзаменационных материалов нет», - сказал Кравцов в интервью телеканала «Россия 24».

В Москве в проведении экзаменов задействовано 30 тысяч сотрудников образования. Все они предварительно сдали тесты на коронавирус. Экзамены сдаются с соблюдением санитарных норм.