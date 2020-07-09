РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 9 июл. Полицейские подмосковного Подольска задержали уроженку одной из республик ближнего зарубежья, подозреваемую в попытке кражи одежды со склада в деревне Коледино, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Львовского отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 41-летнего представителя коммерческой организации о том, что неизвестная, находясь на складе фирмы в деревне Коледино, пыталась похитить одежду. Общая сумма материального ущерба составила около 9 тысяч рублей.

«По подозрению в совершении преступления полицейские задержали 50-летнюю уроженку одной из республик ближнего зарубежья, сотрудницу клининговой организации. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 158 УК РФ (покушение на кражу)», - говорится в сообщении.

Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ей грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.